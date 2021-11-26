Девушки из Викулово обворовали мужчину, чтобы погреться в ишимской сауне и прогуляться по магазинам

19-летняя Мария и 20-летняя Виктория из Викуловского района в июле обокрали своего знакомого, а деньги потратили в Ишиме - на сауну и шопинг.

После алкогольной посиделки с девушками мужчина уснул. Зная, что на банковском счете приятеля имеется "приличная" сумма, дамы несколькими переводами сняли с помощью его телефона со счета 116 000 рублей. После этого заказали такси до Ишима. В судебном заседании гражданки рассказали, что "в городе мы заказали сауну, захотелось погреть косточки, а потом прогулялись по магазинам".

Викуловский районный суд, учитывая, что дамы вину свою признали, раскаялись и активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, дал им условные сроки: одной - полтора года, второй - год и четыре месяца.