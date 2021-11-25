Суд отправил в СИЗО бывшего сотрудника СК за пьяное ДТП с двумя погибшими

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство СК РФ по Тюменской области и определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, водитель находился в состоянии опьянения (п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года, подозреваемый пьяным ехал за рулём BMW. На путепроводе по улице Федюнинского он сбил насмерть двух работников дорожной службы.

Адвокат в начале судебного заседания указала на плохое самочувствие подзащитного и необходимость обследования его здоровья, по ее мнению, у мужчины вследствие удара при ДТП черепно-мозговая травма, он нуждается в медпомощи. Также они просила суд отправить подзащитного под домашний арест, однако суд согласился с позицией следователя и прокурора и отправил Павла Шадрина в СИЗО по 23 января 2022 года.