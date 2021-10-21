Тюменский боксер убил напавшего на него медведя

Фото из архива пресс-службы ЦСП72

23-летний боксёр Илья Медведев ножом убил дикого медведя, когда возвращался с рыбалки по лесу в Уватском районе, c ним было ещё двое рыбаков, один из них погиб, второй не пострадал, он и доставил Илью в больницу, сообщает Telegram-канал SHOT.

Илья родом из Уватского района, он мастер спорта по боксу, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров. По словам знакомых спортсмена, у него пострадало лицо, врачи в больнице оказывают ему необходимую помощь.

Трагедия случалась 19 октября. Медведь внезапно напал на трех мужчин 41 года, 48 и 23 лет, когда они возвращались через лес с рыбалки.

"По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм, он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение", - сообщили в СУСК.

По факту нападения в СУСК по Тюменской области организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначен комплекс экспертиз.