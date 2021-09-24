Тюменец, оказавшийся в группе альпинистов на Эльбрусе, погиб

Telegram-канал Mash опубликовал список альпинистов, погибших ночью на Эльбрусе. В их числе упоминается тюменец - 39-летний Вячеслав Борисов.

“Список погибших в экспедиции на Эльбрус: Макарова Анна, 1985 (Якутск), Борисов Вячеслав, 1982 (Тюмень), Нестерова Елена, 1989 (Санкт-Петербург), Жигулина Анастасия, 1981 (Тольятти), Гальчук Ирина, 1989 (Екатеринбург)”, - следует из сообщения.

Ранее МЧС сообщило, что в 2:45 поисково-спасательная операция группы альпинистов на горе Эльбрус завершена. Удалось спасти 14 из 19 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. 5 человек погибло. Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20°C. Видимость не более 1 метра. К работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники.

В Инстаграм организаторов восхождения группы на Эльбрус (@lbrus.guide) описаны подробности случившейся трагедии:

"У нас сегодня случилась беда: две группы Ильи Чуйкова и Антона Никифорова попали в небывалый шторм на спуске с вершины. Погибло 5 участников.

Вот подробности:

1. На вершину вышло 16 участников и 4 профессионала: Илья Чуйков — лидер, Антон Никифоров — лидер, Таулан Кипкеев и Игорь Даньков — помощники.

2. На плато вершины группа поднялась примерно к 10.00. Одной из участниц стало плохо, приняли решение ее спустить на Седловину.

3. Группа пошла дальше к вершине, Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дул снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра.

3. Через час после спуска, на Седловине, участница умерла на руках Игоря.

4. До 15:00 Игорь ждал группу и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере. Затем принял решение спускаться самостоятельно. Игорь был первым, кто сообщил координатору о трагедии.

5. После получения сообщения координатор Елена Алимова сразу же позвонила дежурному МЧС, сообщила, что на вершине находится группа восходителей и сразу же выехала в Терскол. МЧС развернули спасательную операцию.

6. Во время спуска оставшиеся 3 гида разделили группу на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания и начали спуск.

7. Во время спуска с плато на Седловину произошел срыв связки, один из участников сломал ногу, движение вниз еще больше замедлилось.

8. От переохлаждения на тропе умерло еще 2 участника.

9. Во время спуска 2 участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900м, где и скончались не приходя в сознание. Таким образом общее число погибших 5 человек из 20-ти.

10. Часть участников отказалась от медицинской помощи за ненадобностью и сейчас спят в гостинице Джантуган.

11. Гиды и другая часть участников с обморожениями находятся в региональной больнице Нальчика.

На месте находится координатор Елена Алимова. Старший гид Денис Алимов вылетел в Пятигорск".