В Тюменской области растет число ДТП с участием пешеходов

С начала 2021 годв в регионе произошло 315 дорожный аваирй с участием пешеходов, Количество ДТП и число пострадавших в них людей в сравнении с прошлым годом возросло, сообщает областная Госавтоинспекция.

"Пешеходы стали участниками 315 дорожных аварий, погибло 25 человек, 315 получили травмы. Количество ДТП и число пострадавших в них людей в сравнении с прошлым годом, возросло. 126 дорожно-транспортных происшествий совершены по вине самих пешеходов, 85 случаев зафиксированы на пешеходных переходах", - говорится в сообщении.

С начала года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 12 тысяч пешеходов и более 7 тысяч водителей, не пропустивших пешеходов на пешеходных переходах.