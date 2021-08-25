ДНК подозреваемого в убийстве девочки совпала с образцами, изъятыми на ее теле

В Тюмени задержан мужчина по подозрению в причастности к убийству 8-летней девочки, специалисты установили совпадение ДНК фигуранта дела с образцами, изъятыми на теле погибшей, сообшает МВД РФ.

Сотрудники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали 40-летнего уроженца Сургута, он подозревается в причастности к убийству 40-летний мужчина, сообщили в МВД.

"В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки. В настоящее время сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По сообщению полиции, тело девочки при обнаружении 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативники выяснили, что техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. "По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.