В Тюменской области задержали мошенницу, которая обманывала кассиров

В Тюменской области сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. Сейчас установлена ее причастность к пяти преступным эпизодам.

В Заводоуковске представитель сетевого магазина сообщил в полицию, что одна из покупательниц обманом завладела деньгами в размере почти 5 тысяч рублей. Она подошла к кассиру, попросила пачку сигарет и передала пятитысячную купюру. Спустя несколько секунд "покупательница" потребовала вернуть деньги, сказала, что попытается расплатиться без сдачи и начала искать наличность в сумке. Все это время злоумышленница вела диалог с сотрудницей магазина, отвлекая ее, не давая сосредоточиться. В определенный момент женщина сообщила, что все-таки расплатится пятитысячной купюрой и попросила сдачу, при этом пятитысячную оставила у себя. Кассир выдала ей сумму за вычетом стоимости сигарет, и женщина скрылась.

Личность злоумышленницы установили, ей оказалась женщина 1969 года рождения, которая приехала в Тюменскую область из Красноярского края. Ее задержали на выезде из города. Установлено, что подобные преступления она совершала в Тюмени и Ялуторовске. Возбуждено уголовное дело.