Мошенники убедили тюменца взять кредит и похитили деньги

В Тюмени в полицию обратился 26-летний местный житель, у которого мошенники выманили крупную сумму денег.
Молодой человек рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности крупных российских банков. Под предлогом несанкционированного снятия денег они убедили мужчину сначала оформить кредит, а потом перевести все деньги, а это несколько сот тысяч рублей, на якобы безопасный счет.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции пытаются установить личности мошенников.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru