Мошенники убедили тюменца взять кредит и похитили деньги

15:25 06 июля 2021
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В Тюмени в полицию обратился 26-летний местный житель, у которого мошенники выманили крупную сумму денег.

Молодой человек рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности крупных российских банков. Под предлогом несанкционированного снятия денег они убедили мужчину сначала оформить кредит, а потом перевести все деньги, а это несколько сот тысяч рублей, на якобы безопасный счет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции пытаются установить личности мошенников.

Теги: мошенники
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