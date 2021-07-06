Мошенники убедили тюменца взять кредит и похитили деньги

В Тюмени в полицию обратился 26-летний местный житель, у которого мошенники выманили крупную сумму денег.

Молодой человек рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности крупных российских банков. Под предлогом несанкционированного снятия денег они убедили мужчину сначала оформить кредит, а потом перевести все деньги, а это несколько сот тысяч рублей, на якобы безопасный счет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции пытаются установить личности мошенников.