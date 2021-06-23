Жительница Ялуторовска перевела мошеннице 270 тысяч рублей за снятие порчи

В Ялуторовске в полицию обратилась 23-летняя местная жительница. которая попалась на уловки мошенницы

В социальной сети ей написала женщина и предложила погадать на картах. Девушка согласилась узнать о своей судьбе и возможной порче. Собеседница убедила женщину, что на ней сглаз и предложила пройти так называемый курс очищения. Первый сеанс стоил 200 рублей. Она перевела необходимую сумму на банковскую карту гадалки. Введя в заблуждение девушку, злоумышленница свои услуги оценила в более 220 тысяч рублей. Потом мошенница попросила золотые изделия девушки. Она по почте отправила целительнице в Смоленскую область свои украшения, гадалка обещала их вернуть. Когда злоумышленница вновь попросила перевести ей деньги за снятие порчи, девушка поняла, что попалась на уловку мошенницы.

Возбуждено уголовное дело поч.3 ст.159УК РФ "Мошенничество".