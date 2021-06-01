Тюменцы вымогали деньги у новых знакомых за молчание

В полицию Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о 22-летнем молодом человеке с травмой челюсти, которую он получил в результате нападения. Пострадавший тюменец и его 21-летний друг стали жертвами вымогательства.

Накануне молодые люди отдыхали в одном из ночных клубов, где познакомились с двумя другими посетителями. Между новыми приятелями за распитием алкогольных напитков завязалась беседа. После непродолжительного общения 20-летний тюменец и его 22-летний товарищ начали угрожать распространением конфиденциальных сведений о личной жизни новых знакомых. За молчание они требовали вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

"Злоумышленники задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы во дворе дома одного из потерпевших, куда приехали с целью получения требуемую за молчание сумму", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство".