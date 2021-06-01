Суд вернул в ямальскую прокуратуру дело о взятках экс-руководителя нефтегазовой компании

Ноябрьский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего гендиректора "Ноябрьскнефтегаза" и экс-депутата Заксобрания Ямала Павла Крюкова. Вместе с ним, напомним, обвиняемыми по делу проходят некогда замруководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров, управляющий ООО "Нафтагаз-Бурение" Мушфиг Байрамов и некто Виктор Петерс.

Как сообщает Znak.com, решение судья принял 25 мая в ходе предварительного слушания дела, согласившись "с доводами адвокатов и позицией самих обвиняемых, которые заявили о том, что обвинительное заключение по делу составлено с нарушениями норм УПК, что исключает возможность для суда вынести приговор на основании такого заключения". Все фигуранты дела по по-прежнему остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Крюков обвиняется в незаконном получении денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), в приготовлении к получению денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (п."б" ч. 4 ст.291 УК РФ). Расследование дела велось с 2017 года.

Коме того, по информации источника Znak.com, в правоохранительных органах, другое уголовное дело, возбужденное против Павла Крюкова о мошенничестве (ч.4 с. 159 УК РФ), где ему и его подельникам вменяли хищение 58 млн рублей, закрыто, обвиняемые получили право на реабилитацию.

Дело Крюкова и его коллег уже неоднократно возвращалось прокуратурой органам следствия, поступило в суд Ноябрьска 16 апреля, обвинительное заключение по делу прокуратура Ямала утвердила в начале марта.