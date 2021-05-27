В Тюмени разыскали водителя, который объезжал пешеходов на переходе на запрещающий сигнал светофора

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Mazda, проехавшего через регулируемый пешеходный переход на проезде Солнечном на красный сигнал светофора. Водитель объехал пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора. Инцидент произошел 22 мая, видео разместил один из очевидцев в соцсетях.

"Мужчина пояснил, что его жене стало плохо, поэтому он очень торопился и проехал переход с нарушением", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителю 33 года, стаж за рулем 3 года. За последний год он 12 раз нарушил ПДД, среди нарушений 10 превышений скоростного режима, один проезд на красный сигнал светофора и один за нарушение ПДД во дворовой зоне.

Мужчине вынесен штраф в размере 5 тысяч рублей, за повторный проезд на красный сигнал светофора, также на него составлен материал за неуплату одного из штрафов в установленные законом сроки.