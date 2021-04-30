В Нижнетавдинском районе бывшую начальницу почтового отделения будут судить за присвоение 1,3 млн рублей

Прокуратура Нижнетавдинского района Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи АО "Почта России" в селе Велижаны. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, начальница почтового отделения переводила деньги организации на свою банковскую карту или на счета кредитных учреждений для погашения кредитов. Также она не вносила в кассу выручку от продажи товаров. Таким способом с ноября 2018 по сентябрь 2020 года женщина похитила более 1,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.