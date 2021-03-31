Тоболячка лишилась крупной суммы, установив приложение на телефон

В Тобольске в полицию с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Звонивший заверил женщину, что мошенники пытаются воспользоваться ее персональными данными и оформить кредит. Чтобы предотвратить сомнительные операции, злоумышленник попросил тоболячку установить приложение для удаленного доступа. Женщина под диктовку звонившего выполнила ряд действий и в итоге перевела на чужой счет 130 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский", возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полицейские устанавливают личность подозреваемого.