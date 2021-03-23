В Тюмени привлекли к ответственности студента, выезжавшего на встречную на улице Республики

В Тюмени сотрудники ГИБДД установили автомобилистов, совершающих опасные маневры с выездом на встречную полосу на улице Республики в районе моста Влюбленных. 12 марта видео с этим нарушением было опубликовано в соцсетях.

Оба водителя — из Югры, студенты одного из тюменских вузов. Один из них, водитель Kia Rio, находится сейчас не в Тюмени, второй, 21-летний водитель Volkswagen Polo, уже лишен права управления транспортом за выезд на встречную полосу в 2020 году. Ночью 13 марта он задержан автоинспекторами, привлечен к административной ответственности за управление транспортом, будучи лишенным водительского удостоверения. До 20 марта по решению суда отбывал за это нарушение административный арест 7 суток.

Сразу после освобождения молодого человека из под административного ареста на него были составлены материалы за выезд на встречную полосу со штрафом в 5 тысяч рублей и за управление транспортом, будучи лишенным такового права. Суд вновь назначил студенту наказание в виде 7-ми суток административного ареста.

"Водитель Kia Rio будет привлечен к ответственности за выезд на встречную полосу после его возвращения в Тюмень", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.