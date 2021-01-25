Мошенница обокрала пенсионерку, представившись работницей медучреждения

У жительницы Тобольска 1969 года рождения злоумышленница похитила с банковского счета 19 тысяч рублей.

Тоболячке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей медицинского учреждения. Она заверила женщину, что ей положена компенсация в размере11 тысяч рублей за то, что она работала продолжительное время в системе здравоохранения. Также звонившая сказала, что деньги можно получить сразу на банковскую карту. Пенсионерка сообщила номер банковской карты, а также пароли из смс-сообщений. В итоге у тоболячки мошенница списала почти все имеющиеся на карте деньги, после чего перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленницы, сообщает МО МВД "Тобольский". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счёта".