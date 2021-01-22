Мошенник обманывал тюменских фотографов, представляясь сотрудником ГИБДД

В Тюмени полиция установила личность злоумышленника, причастного к серии мошенничеств. 34-летний уроженец Краснодарского края входил в доверие к фотографам и просил перевести ему деньги.

По версии следствия, мужчина находил частные объявления об услугах фотографов на бесплатных сайтах. Он представлялся фотографам сотрудником ГИБДД и заказывал фотосъемки. Фотографов он приглашал на якобы планирующиеся мероприятия в ГИБДД.

Затем мужчина входил в доверие к потерпевшим и просил их пополнить баланс сотовых телефонов, которые якобы будут вручены награжденным сотрудникам на мероприятии в качестве подарков. При этом он объяснял, что не может пополнить баланс сам, так как очень занят на работе. Мошенник обещал вернуть переведенные деньги на мероприятии, а также оплатить съемку в полном объеме. Фотографы откликались на просьбу лжесотрудника ГИБДД и переводили деньги.

"По приезду на указанный адрес потерпевшие понимали, что никакого праздничного мероприятия там нет, и сотрудники полиции не обращались к ним ни с какими просьбами. Следователи установили причастность фигуранта к нескольким эпизодам аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.