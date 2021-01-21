Мошенники похитили у тюменки 200 тысяч рублей

11:18 21 января 2021
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В полицию обратилась 54-летняя жительница Тюмени, у которой похитили крупную сумму денег.

Женщине позвонили с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные несанкционированно списывают деньги с личного счета тюменки.

Мошенник уговорил женщину отправить накопленные сбережения на другой банковский счет, чтобы их сохранить. Тюменка попалась на уловки злоумышленника и перевела деньги через мобильное приложение. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции пытаются установить личность мошенника, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: мошенники
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