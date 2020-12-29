В Тюмени осужден мужчина, дистанционно похитивший у фирмы 10 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Перми. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
В мае 2020 года на электронную почту одной из строительных фирм города Ялуторовска Тюменской области было направлено электронное письмо с вложенной вирусной программой. Главный бухгалтер его открыла и просмотрела. В результате была запущена вредоносная компьютерная программа. С ее помощью мужчина вместе с неустановленным сообщником получили удаленный доступ к расчетному счету организации. Было сформировано 40 платежных поручений и под видом выплаты зарплаты за май на банковские карты третьих лиц было переведено более 10,5 млн рублей.
Житель Перми в городе Краснодаре в июне банкоматах снял ее. По договоренности себе он оставил 300 тыс. рублей, а остальные денежные средства были переданы для обмена в биткоины.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительном сговору, с банковского счета, в особо крупном размере).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в июле мужчина был задержан в Краснодаре.
"Обвиняемый в ходе следствия вернул организации больше, чем похитил — 11 млн 980 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru