Жительница Увата лишилась крупной суммы, открыв ссылку в СМС

В полицию Уватского района обратилась 45-летняя местная жительница, у которой неизвестные списали с банковских счетов 94 тысячи рублей.

Женщина зарегистрировалась на сайте, чтобы разместить объявления о продаже автомобиля. Вскоре ей на телефон пришло смс-уведомление со ссылку для просмотра потенциальных покупателей. Женщина перешла по ссылке, и на смартфоне произошел сбой, он заблокировался. На телефон начали поступать сообщения с уведомлением о списании денег.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.