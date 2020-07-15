Жительница Увата лишилась крупной суммы, открыв ссылку в СМС

12:03 15 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В полицию Уватского района обратилась 45-летняя местная жительница, у которой неизвестные списали с банковских счетов 94 тысячи рублей.

Женщина зарегистрировалась на сайте, чтобы разместить объявления о продаже автомобиля. Вскоре ей на телефон пришло смс-уведомление со ссылку для просмотра потенциальных покупателей. Женщина перешла по ссылке, и на смартфоне произошел сбой, он заблокировался. На телефон начали поступать сообщения с уведомлением о списании денег.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Теги: мошенничество
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020