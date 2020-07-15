Жительница Увата лишилась крупной суммы, открыв ссылку в СМС

В полицию Уватского района обратилась 45-летняя местная жительница, у которой неизвестные списали с банковских счетов 94 тысячи рублей.
Женщина зарегистрировалась на сайте, чтобы разместить объявления о продаже автомобиля. Вскоре ей на телефон пришло смс-уведомление со ссылку для просмотра потенциальных покупателей. Женщина перешла по ссылке, и на смартфоне произошел сбой, он заблокировался. На телефон начали поступать сообщения с уведомлением о списании денег.
Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.
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