У тоболячки списали 350 тыс. рублей после установки мобильного приложения

В Тобольске в полицию о списании средств с банковской карты сообщила местная жительница. До этого женщине позвонил неизвестный и сказал, что ей необходимо скачать приложение на телефон.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы предотвратить это, злоумышленник попросил ее установить приложение по удаленному доступу. Женщина сделала это, после чего ей пришло СМС-уведомление о списании 350 тыс. рублей с банковской карты.

Сейчас полиция устанавливает личность мошенника, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере", сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".