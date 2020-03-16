Мошенник оформил на тоболяка несколько кредитов

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковских счетов 39-летнего местного жителя.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что некто пытается несанкционированно снять деньги со счетов тоболяка. Лжесотрудник банка попросил назвать пароли, приходящие в СМС-сообщениях.

"На счету тоболяка находилось около 2 тысяч рублей, тогда злоумышленник решил иным способом выручить деньги. Выстроив доверительный диалог с потенциальным потерпевшим, неизвестный убедил последнего оформить два кредита на общую сумму 350 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".

В итоге кредитные деньги были переведены злоумышленником на чужие счета. Сейчас полиция пытается установить личность афериста.