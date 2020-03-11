В Тюмени осужден водитель, насмерть сбивший пешехода на скорости 100 км/ч

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Тюмени, совершившего смертельное ДТП на улице Монтажников.

Инцидент произошел 13 сентября 2019 года в третьем часу ночи. Мужчина ехал на грузовом автомобиле со скоростью более 100 км/ч и на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбил 21-летнего тюменца.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд приговорил мужчину к 1 год 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На два года он лишен права управления транспортом.