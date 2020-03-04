В Екатеринбурге задержали мошенницу, сдававшую в тобольские ломбарды подделки

В Екатеринбурге полицией задержана женщина, подозреваемая в серии мошеннических действий в Тобольске. Злоумышленница сдала в три местных ломбарда поддельные украшения, получив за них 68 тысяч рублей.

"В ходе следственных мероприятий выяснилось, что подозреваемая приобрела украшения у незнакомой женщины. Экспертиза установила, что цепочки выполнены из недорого металла. Чтобы вернуть денежные средства, фигурантка пошла на преступление", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Женщина свою вину признала и обязалась возместить причиненный материальный ущерб. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество".