В Тюмени администратор магазина мошенничал с возвратом товара

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении администратора торговой точки крупной сети продуктовых магазинов, который мошенническим путем похищал деньги из кассы.

В течение двух месяцев он каждый день производил фиктивный возврат товаров и забирал денежные средства, которые тратил тратил на личные нужды. Всего было похищено около 215 тысяч рублей.

"В ходе проверки работы торговой точки региональные представители заметили слишком высокий процент возврата товара, в связи начали внутреннюю проверку, а затем обратились за помощью в полицию", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество с использованием своего служебного положения".