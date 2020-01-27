Похитил 180 тыс. рублей и пропал: водителя-экспедитора задержали за растрату

13:14 27 января 2020
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В ишимскую полицию о краже сообщил руководитель предприятия оптовой торговли. Он рассказал, что один из его сотрудников пропал, прихватив с собой средства компании. 

Подозреваемый работник фирмы был задержан. 32-летний мужчина работал водителем-экспедитором, в очередной поездке он присвоил 180 тыс. рублей, принадлежавших работодателю. С украденными деньгами мужчина уехал в Тюмень, где потратил их в ночных заведениях на алкоголь и развлечения.

В отношении ранее судимого за аналогичные преступления мужчины  возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества".

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