Похитил 180 тыс. рублей и пропал: водителя-экспедитора задержали за растрату

В ишимскую полицию о краже сообщил руководитель предприятия оптовой торговли. Он рассказал, что один из его сотрудников пропал, прихватив с собой средства компании.

Подозреваемый работник фирмы был задержан. 32-летний мужчина работал водителем-экспедитором, в очередной поездке он присвоил 180 тыс. рублей, принадлежавших работодателю. С украденными деньгами мужчина уехал в Тюмень, где потратил их в ночных заведениях на алкоголь и развлечения.

В отношении ранее судимого за аналогичные преступления мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества".