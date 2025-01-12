До 16 января тюменцы могут выбрать территории для благоустройства

Несколько дней остается у жителей Тюмени для внесения предложений в план благоустройства 2026 года. До 16 января граждане могут изучить перечень предложенных локаций и выразить свое мнение: какие зоны отдыха нуждаются в первоочередном внимании.

В списке есть площади Историческая, борцов Революции, Единства и Согласия, Городская, Солнца, 400-летия Тюмени, скверы Немцова, Прощания, Депутатов, Березовая роща, бульвары Текутьева, Косухина, Чукмалдина, парк Заречный и др. Всего в перечне по административным округам около 200 мест, включая озелененные территории во всех административных округах. Полный реестр есть в официальном паблике "Тюмень - наш дом" с указанием состояния каждой локации.

"Реестр был составлен на основе проведённой инвентаризации. Каждый житель города имеет возможность изучить список предложенных объектов и выразить своё мнение. Мы призываем вас активно участвовать в этом процессе. Чем больше голосов соберёт та или иная зона, тем выше её шансы попасть в федеральную программу для включения в программу благоустройства", - прокомментировал глава города Максим Афанасьев.

Свое мнение можно направить в управу по месту расположения локации:

Центрального округа: ул. Новгородская, 10, тел. 35-30-62, е-mail: agtcao@tyumen-city.ru;

Калининского округа: ул. Луначарского, 61, тел. 43-22-28, е-mail: upravakao@yandex.ru;

Восточного округа: ул. 30 лет Победы, 95/2, тел. 51-02-68, е-mail: vao@tyumen-city.ru;

Ленинского округа: ул. Мельникайте, 74, тел. 20-35-65, е-mail: Lao@tyumen-city.ru.

Напомним, что благодаря активности граждан в 2024 году появились скверы Леонида Згерского, Добровольцев, парк Константина Лагунова, благоустроенные территории на улицах Энергостроителей и Мусоргского, - сообщает Вслух.ру.