Пенсионерка перевела лжеврачам полмиллиона

16:00 25 декабря 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Крупной суммы денег лишилась ишимская пенсионерка, которую телефонные мошенники напугали параличом.

Женщине позвонил неизвестный и представился работником медучреждения. Мужчина заверил, что у пенсионерки, судя по анализу крови, редкое тяжелое заболевание, из-за которого женщину может парализовать.

Мошенник сказал, что болезнь можно вылечить дорогостоящим зарубежным лекарством. Испуганная пенсионерка перевела мошеннику 350 тысяч рублей. На следующий день аферист позвонил снова и сказал, что из-за хронических заболеваний, которые есть у женщины, необходимо скорректировать лечение, для этого надо доплатить 150 тысяч рублей. После этого лжеврач перестал выходить на связь. 

Возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника устанавливается.

Теги: мошенники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2019