Пенсионерка перевела лжеврачам полмиллиона

Крупной суммы денег лишилась ишимская пенсионерка, которую телефонные мошенники напугали параличом.

Женщине позвонил неизвестный и представился работником медучреждения. Мужчина заверил, что у пенсионерки, судя по анализу крови, редкое тяжелое заболевание, из-за которого женщину может парализовать.

Мошенник сказал, что болезнь можно вылечить дорогостоящим зарубежным лекарством. Испуганная пенсионерка перевела мошеннику 350 тысяч рублей. На следующий день аферист позвонил снова и сказал, что из-за хронических заболеваний, которые есть у женщины, необходимо скорректировать лечение, для этого надо доплатить 150 тысяч рублей. После этого лжеврач перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника устанавливается.