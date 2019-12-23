Ялуторовчанка установила приложение и лишилась 250 тыс. рублей

В Ялуторовске в полицию обратилась 64-летняя женщина, которая из-за мошеннических действий лишилась 250 тыс. рублей.

Ялуторовчанке позвонил неизвестный и поинтересовался о наличии у нее депозита. Узнав, что у женщины есть вклад, мошенник посоветовал установить ей на гаджете приложение, которое якобы увеличит имеющуюся на счете сумму. Таким образом аферист получил дистанционный доступ к телефону женщины. Неизвестный перевел на другой счет 250 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.