Ялуторовчанка установила приложение и лишилась 250 тыс. рублей

12:45 23 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

В Ялуторовске в полицию обратилась 64-летняя женщина, которая из-за мошеннических действий лишилась 250 тыс. рублей.

Ялуторовчанке позвонил неизвестный и поинтересовался о наличии у нее депозита. Узнав, что у женщины есть вклад, мошенник посоветовал установить ей на гаджете приложение, которое якобы увеличит имеющуюся на счете сумму. Таким образом аферист получил дистанционный доступ к телефону женщины. Неизвестный перевел на другой счет 250 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.

Теги: мобильное приложение , мошенники
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