Жительница Тюменской области лишилась 360 тысяч рублей после покупки таблеток для похудения

17:10 22 ноября 2019
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В селе Исетском Тюменской области крупной суммы денег лишилась местная жительница, доверившаяся мошенникам.

В течение месяца ей звонили неизвестные и предлагали получить компенсацию за БАДы, которые она купила для похудения. Мошенники представлялись то сотрудниками московского банка, то представителями суда. Чтобы вернуть деньги, ей предложили оплатить их услуги. Женщина согласилась и перевела аферистам 360 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности злоумышленников.

Теги: мошенники
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