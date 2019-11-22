Жительница Тюменской области лишилась 360 тысяч рублей после покупки таблеток для похудения

В селе Исетском Тюменской области крупной суммы денег лишилась местная жительница, доверившаяся мошенникам.
В течение месяца ей звонили неизвестные и предлагали получить компенсацию за БАДы, которые она купила для похудения. Мошенники представлялись то сотрудниками московского банка, то представителями суда. Чтобы вернуть деньги, ей предложили оплатить их услуги. Женщина согласилась и перевела аферистам 360 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности злоумышленников.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru