Жительница Тюменской области лишилась 360 тысяч рублей после покупки таблеток для похудения

В селе Исетском Тюменской области крупной суммы денег лишилась местная жительница, доверившаяся мошенникам.

В течение месяца ей звонили неизвестные и предлагали получить компенсацию за БАДы, которые она купила для похудения. Мошенники представлялись то сотрудниками московского банка, то представителями суда. Чтобы вернуть деньги, ей предложили оплатить их услуги. Женщина согласилась и перевела аферистам 360 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности злоумышленников.