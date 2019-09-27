Жителя тюменского села будут судить за убийство собаки

13:21 27 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В Вагайском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который застрелил пса.

Ночью селянина домой не пустила супруга. Он взял ружье и пошел к брату, чтобы его показать. По дороге он оказался у дома тещи. Там он застрелил сибирскую лайку, которая находилась возле хлева на привязи.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст.245 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).

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