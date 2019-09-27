Жителя тюменского села будут судить за убийство собаки

В Вагайском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который застрелил пса.
Ночью селянина домой не пустила супруга. Он взял ружье и пошел к брату, чтобы его показать. По дороге он оказался у дома тещи. Там он застрелил сибирскую лайку, которая находилась возле хлева на привязи.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru