Жителя тюменского села будут судить за убийство собаки

В Вагайском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который застрелил пса.

Ночью селянина домой не пустила супруга. Он взял ружье и пошел к брату, чтобы его показать. По дороге он оказался у дома тещи. Там он застрелил сибирскую лайку, которая находилась возле хлева на привязи.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).