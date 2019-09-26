Тоболяк перевел мошенниками полмиллиона

11:00 26 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

Житель Тобольска лишился крупной суммы денег в надежде получить компенсацию за лекарства.

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что купленные им препараты продавались по завышенной цене, а продавец не всегда отправлял качественный товар. Мошенник заверил, что за это полагается компенсация в 580 тысяч рублей, но тоболяку надо заплатить за оформление документов и страховку. Мужчина перевел аферисту все накопления — 440 тысяч рублей, но компенсации так не дождался. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого.

Теги: мошенничество
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