Тоболяк перевел мошенниками полмиллиона

Житель Тобольска лишился крупной суммы денег в надежде получить компенсацию за лекарства.

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что купленные им препараты продавались по завышенной цене, а продавец не всегда отправлял качественный товар. Мошенник заверил, что за это полагается компенсация в 580 тысяч рублей, но тоболяку надо заплатить за оформление документов и страховку. Мужчина перевел аферисту все накопления — 440 тысяч рублей, но компенсации так не дождался. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого.