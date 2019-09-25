В Заводоуковске похитили малолетнего ребенка

В городе Заводоуковске Тюменской области возбуждено уголовное дело из-за похищения несовершеннолетнего.

По сведениям следствия, вчера днем, 24 сентября, из дома по улице Северной был похищен малолетний ребенок. Предположительно, ребенка забрала няня, которая за ним присматривала.

По сообщению СУ СКР по Тюменской области, ведется розыск ребенка и подозреваемой, опрашиваются очевидцы.