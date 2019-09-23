В Тюмени за угон иномарок задержали работника автомойки

11:11 23 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В областном центре автомойщик угнал две иномарки, чтобы покататься на них по ночному городу. Одну из них он разбил в ДТП.

Сначала сотрудник комплекса на улице Молодежной в состоянии алкогольного опьянения отправился кататься на автомобиле Toyota Land Cruiser, воспользовавшись оставленными владельцем ключами. По дороге он попал в аварию и бросил авто. Автомойщик вернулся на работу и угнал Mercedes-Benz. Нетрезвого водителя задержала полиция на улице Барнаульской.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортом.

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