В Тюмени за угон иномарок задержали работника автомойки

В областном центре автомойщик угнал две иномарки, чтобы покататься на них по ночному городу. Одну из них он разбил в ДТП.
Сначала сотрудник комплекса на улице Молодежной в состоянии алкогольного опьянения отправился кататься на автомобиле Toyota Land Cruiser, воспользовавшись оставленными владельцем ключами. По дороге он попал в аварию и бросил авто. Автомойщик вернулся на работу и угнал Mercedes-Benz. Нетрезвого водителя задержала полиция на улице Барнаульской.
В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортом.
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