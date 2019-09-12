На улице Ямской автомобилист сбил коляску с ребенком

12:03 12 сентября 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло вчера в Тюмени в районе дома №65 по улице Ямской. В третьем часу дня 79-летний мужчина на Volkswagen Polo сбил детскую коляску с пятимесячным ребенком.

"К счастью, малыш не получил тяжелых повреждений. Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно,  авария случилась, когда автомобилист , выезжая с прилегающей территории, пересекал тротуар, где шла женщина с коляской", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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