На улице Ямской автомобилист сбил коляску с ребенком

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло вчера в Тюмени в районе дома №65 по улице Ямской. В третьем часу дня 79-летний мужчина на Volkswagen Polo сбил детскую коляску с пятимесячным ребенком.

"К счастью, малыш не получил тяжелых повреждений. Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно, авария случилась, когда автомобилист , выезжая с прилегающей территории, пересекал тротуар, где шла женщина с коляской", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.