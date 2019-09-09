В Тюмени нашли убитой пропавшую неделю назад 16-летнюю девушку

В областном центре возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летней Юлии Ваховой. Подросток из поселка Боровский ушла из дома 2 сентября 2019 года и пропала. Все это время ее искали полиция и волонтеры.

Тело Юлии с признаками удушения было обнаружено 8 сентября около 13 часов в квартире дома по улице Ткацкий проезд в Тюмени.

По сообщению СУ СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Проводятся следственно-оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого.