В Екатеринбурге задержали тюменского адвоката, находившуюся в международном розыске

В Тюмени продолжается расследование уголовного дела в отношении адвоката, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Последние пару лет адвокат находилась в международном розыске, а на днях была задержана в аэропорту Екатеринбурга после прилета из Испании.

Адвокат выступала защитником тюменца, осужденного за преступление против личности. Она убедила его супругу в том, что у нее есть связи среди высокопоставленных лиц в силовых структурах и с их помощью она сможет добиться освобождения подзащитного. За свои услуги адвокат попросила крупную сумму денег. В 2015–2017 годах жена осужденного передала ей около 23 млн рублей и 12 тыс. долларов США. Обещание адвокат не выполнила, супруга тюменца потребовала вернуть деньги, но, не добившись этого, обратилась в правоохранительные органы.

В сентябре 2017 года адвокату было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина скрылась за границу и была объявлена в международный розыск, а 25 августа 2019 года задержана.