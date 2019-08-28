Ялуторовская пенсионерка лишилась денег, ввязавшись в игру на бирже

12:00 28 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Ялуторовском районе 61-летняя женщина пострадала от действий мошенников.

Она зарегистрировалась на одном из сайтов биржевых игр. Ей позвонил сотрудник биржи и сообщил, что вместо нее будет играть их опытный менеджер, от женщины требуется лишь внести деньги. Ялуторовчанка оформила кредит и перевела 100 тысяч рублей.

Несколько месяцев она мониторила сайт и следила за увеличением своих сбережений. Когда она решила вернуть деньги и получить прибыль, то с ней перестали переходить на связь. Затем ялуторовчанке стали приходить сообщения с предложением вернуть проигранную сумму, но за услугу вновь требовалось внести деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Теги: мошенничество
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