Житель Ярково перевел на мошеннический сайт миллион рублей

14:39 27 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Ярковском районе в полицию обратился мужчина, у которого аферисты похитили крупную сумму денег, которую он взял в кредит.

В интернете мужчина увидел объявление фирмы, гарантирующей прибыль в ближайшей перспективе. После того, как он зарегистрировался на сайте, с ним связался человек, представившийся сотрудником фирмы. Злоумышленник рассказал об алгоритме ввода денежных средств на сайте, как начисляется процент и как получить накопления.

Мужчина вложил 12 тысяч рублей и, убедившись, что прибыль растет, по совету мошенника решил вложить сумму покрупнее. Он оформил кредит на сумму более миллиона рублей и перевел деньги на сайт. Когда мужчина решил вывести деньги, ему позвонил якобы директор фирмы и сказал, что для этого нужно внести залог. Тогда житель Ярково понял, что связался с аферистами. Возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенничество
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