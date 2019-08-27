Мошенник похитил у тюменской пенсионерки 640 тыс. рублей

Полицейские разыскали жителя Самарской области, который обманом похитил у жительницы поселка Богандинский более полумиллиона рублей.

Пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже дома. На него откликнулся мужчина. Вскоре он вновь позвонил женщине и сказал, что перевел на ее банковский счет задаток, но больше оговоренной суммы. Аферист попросил ее оставить себе 100 тысяч рублей, а остальные деньги перечислить обратно. Пенсионерка, поверив, что сумма действительно перечислена, выполнила его просьбу, прислав 640 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции установили личность мошенника. 35-летний житель города Чапаевск был доставлен в Тюмень. Возбуждено уголовное дело. 197 тысяч рублей правоохранители вернули тюменке, остальную сумму мужчина успел потратить.