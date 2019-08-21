В Тюменской области изъяли контрафактный алкоголь на 3 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Ишимские полицейские пресекли перевозку крупной партии контрафактной алкогольной продукции.

В грузовике, который сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов, было обнаружено более 10 тысяч бутылок алкоголя, которые не были маркированы федеральными специальными и акцизными марками РФ. Стоимость изъятого алкоголя оценили в 2 млн рублей.

Вскоре полицейские установили владельца немаркированного алкоголя. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний уроженец Ишима. В частном доме его брата было обнаружено более 6 тысяч бутылок алкоголя. Стоимость изъятого оценивается на сумму более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.