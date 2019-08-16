В Тюменской области председатель кредитного кооператива растратила 3,8 млн рублей

11:40 16 августа 2019
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Фото: pixabay.com

Окончено расследование уголовного дела в отношении председателя сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива в Омутинском районе. 47-летняя женщина обвиняется в растрате крупной суммы, принадлежащей кооперативу.

По версии следствия, председательница сельскохозяйственного кооператива в 2013–2018 годах похитила порядка 3,8 млн рублей. Так, она растрачивала деньги, которые брала в кассе якобы на нужды кооператива, незаконно выписывала премии себе и сотрудникам, присваивая всё себе. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Вскоре его рассмотрит суд.

Теги: хищение
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