Два тюменца по дороге на рыбалку чуть не убили друг друга

Мужчины 56 и44 лет вместе с сожительницами отправились на рыбалку в Тюменский район. По дороге компания употребляла спиртные напитки и остановилась у магазина в поселке Каскара, чтобы купить новую порцию алкоголя. Неожиданно между рыбаками началась словесная перепалка, и вспыхнул конфликт.

Один из них схватил нож и несколько раз ударил другого в туловище. Оппонент отобрал нож и нанес ответный удар в живот. Затем кто-то из участников драки достал из багажника автомобиля топор. Во время потасовки оружие несколько раз переходило из рук в руки, и оба дебошира получили многочисленные рубленые раны.

События развивались стремительно - очевидцы не успели вмешаться или вызвать полицию. Мимо проезжавший участковый уполномоченный полиции застал дебоширов в полубессознательном состоянии на парковке магазина. Он оказал пострадавшим первую помощь и вызвал скорую помощь.

В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до 10 лет. На данном этапе следствия оба участника событий заявляют, что не имеют претензий друг к другу. Расследование продолжается.