За покупку пяти осетров тоболяку придется провести год на исправительных работах

17:09 26 июня 2019
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pixabay.com

Житель Тобольска осужден к году исправительных работ за незаконное приобретение пяти сибирских осетров.  Приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины оглашен в мировом суде 26 июня.

Как следует из материалов дела,  ночью 13 декабря 2018 года сотрудники ГИБДД в Тобольске остановили "Жигули". Водитель при проверке документов нервничал, а в  салоне машины был резкий запах рыбы. При досмотре под задним сиденьем лежал мешок с пятью осетрами. Инспекторам водитель сообщил, что рыбу купил на трассе. 

По статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, суд назначил подсудимому один год исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, сообщили в прокуратуре.

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