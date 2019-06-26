За покупку пяти осетров тоболяку придется провести год на исправительных работах

Житель Тобольска осужден к году исправительных работ за незаконное приобретение пяти сибирских осетров. Приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины оглашен в мировом суде 26 июня.

Как следует из материалов дела, ночью 13 декабря 2018 года сотрудники ГИБДД в Тобольске остановили "Жигули". Водитель при проверке документов нервничал, а в салоне машины был резкий запах рыбы. При досмотре под задним сиденьем лежал мешок с пятью осетрами. Инспекторам водитель сообщил, что рыбу купил на трассе.

По статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, суд назначил подсудимому один год исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, сообщили в прокуратуре.