Тоболяк платил сувенирными купюрами за цветы для девушки

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который расплачивался в цветочных магазинах сувенирными купюрами.

В двух магазинах мужчина купил букеты цветов и рассчитался 5-тысячными сувенирными купюрами. Он забирал сдачу и скрывался. В итоге 38-летнего тоболяка задержала полиция.

"Задержанный целенаправленно расплачивался в магазинах ненастоящими купюрами, чтобы получить сдачу подлинными денежными средствами. Таким образом мужчина выручил 5600 рублей. Купленные букеты цветов злоумышленник дарил своей подруге", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела статье "Мошенничество".