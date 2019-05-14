Тюменца задержали за 12 эпизодов мошенничества

Жители Тобольска и ХМАО — Югры пострадали от мошеннических действий, совершенных 26-летним жителем Тюмени. Аферист размещал информацию о продаже стройматериалов на сайте объявлений, получал от покупателя аванс и пропадал.

"По предварительной информации, фигурант причастен к совершению 6 преступлений на территории Тобольска и еще 6 в ХМАО. Общая сумма ущерба составляет несколько сотен тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции проверяют причастность тюменца к другим подобным преступлениям.