Тюменка получила пять лет колонии за хищение квартиры сожителя

В Тюмени к лишению свободы осуждена 58-летняя женщина, которая мошенническим путем лишила жилья своего сожителя.

Тюменка договорилась со своей дочерью завладеть двухкомнатной квартирой мужчины. Она уговорила его продать жилье дочери за 4,2 млн рублей. При подписании договора она дала подписать сожителю два варианта договора, в одном из которых стояла указанная выше сумма, в других экземплярах — сумма в размере 429 тыс. рублей (размер материнского капитала). Договор на полмиллиона рублей женщина передала для государственной регистрации сделки.

После поступления 429 тыс. рублей из Пенсионного фонда на счет сожителя женщина перевела их на свою карту. На протяжении трех лет она обещала мужчине, что дочь скоро отдаст ему деньги. Обман вскрыла сестра мужчины, которая нашла копии договоров на продажу его квартиры на разные суммы и обнаружила, что деньги от продажи квартиры перечислены на счет сожительницы.

Суд приговорил тюменку к пяти годам колонии общего режима. Ее дочь объявлена в розыск.