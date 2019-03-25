Мошенницы украли у тюменки деньги и драгоценности с "плохой энергетикой"

11:00 25 марта 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени полиция проводит мероприятия для задержания двух аферисток, обокравших пенсионерку.

Женщины подошли к пожилой тюменке на улице и сообщили, что на нее наложена порча. Они убедили ее, что могут снять порчу и напросились к женщине домой для "обряда".

Там мошенницы сказали пенсионерке, что принадлежащие ей вещи надо избавить от "плохой энергетики", а потом, завладев норковой шубой, золотом и деньгами, скрылись. Общая сумма ущерба составила 370 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Теги: мошенничество
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