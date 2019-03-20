В Тюмени судят мошенника, похитившего 2 млн рублей под видом поставок иномарок

16:22 20 марта 2019
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Фото: pixabay.com

В областном центре в суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, размещавшего объявления о поставках автомобилей из Кореи и присваивавшего деньги покупателей.

Мошенник публиковал объявления на популярном интернет-сервисе от имени своей компании. От его действий пострадали три человека из Тюменской и Оренбургской областей, а также Республики Крым. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Также он обманул жителя Республики Бурятия, пообещав ему поставить автозапчасти.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги: мошенничество
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