В Тюмени судят мошенника, похитившего 2 млн рублей под видом поставок иномарок

В областном центре в суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, размещавшего объявления о поставках автомобилей из Кореи и присваивавшего деньги покупателей.

Мошенник публиковал объявления на популярном интернет-сервисе от имени своей компании. От его действий пострадали три человека из Тюменской и Оренбургской областей, а также Республики Крым. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Также он обманул жителя Республики Бурятия, пообещав ему поставить автозапчасти.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.