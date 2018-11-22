Тюменец отдал мошенникам 350 тысяч рублей

Житель Тюмени лишился крупной суммы денег, доверившись злоумышленнику. 34-летний мужчина добровольно перевел неизвестному порядка 350 тысяч рублей.

Некто позвонил ему с абонентского номера и представился сотрудником банка. Он рассказал тюменцу о возможности оформления кредита под низкий процент, оплаты страховой суммы и курьерских услуг. Чтобы воспользоваться возможностью, требовалось перевести деньги на карту банка. Тюменец, следуя инструкциям мошенника, сообщил ему все реквизиты своей банковской карты и перевел деньги через мобильное приложение. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой афериста, и обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сейчас устанавливается личность мошенника, возбуждено уголовное дело.