Тюменец отдал мошенникам 350 тысяч рублей

Житель Тюмени лишился крупной суммы денег, доверившись злоумышленнику. 34-летний мужчина добровольно перевел неизвестному порядка 350 тысяч рублей.
Некто позвонил ему с абонентского номера и представился сотрудником банка. Он рассказал тюменцу о возможности оформления кредита под низкий процент, оплаты страховой суммы и курьерских услуг. Чтобы воспользоваться возможностью, требовалось перевести деньги на карту банка. Тюменец, следуя инструкциям мошенника, сообщил ему все реквизиты своей банковской карты и перевел деньги через мобильное приложение. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой афериста, и обратился в полицию.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сейчас устанавливается личность мошенника, возбуждено уголовное дело.
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